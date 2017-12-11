محترف "النصر" يتعملق في "أستراليا"

يعيش محترف النصر السابق، اللاعب البولندي أدريان ميرزيفسكي، أفضل أوقاته الكروية في الوقت الحالي مع ناديه الأسترالي إف سي سيدني.

وقاد اللاعب فريقه لهزيمة غريمه سيدني واندرز في ديربي سيدني بخماسية نظيفة سجل منها اللاعب هدفين.

ولعب البولندي صاحب الـ "31" عاماً 7 مباريات مع فريقه الحالي سجل فيها 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

وتحسرت جماهير نصراوية وأهلاوية على مستوى اللاعب حيث قالت جماهير الراقي إنه كان معروضاً على إدارة النادي التي رفضت استقدامه بداعي كبر العمر.

فيما أبدت جماهير النصر ندمها لرحيل اللاعب الذي كان فرداً في الفريق وترك العالمي قبل نهاية تعاقده للانضمام للشارقة الإماراتي.