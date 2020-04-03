تعرف على الدول والمواقع في العالم التي لم يضربها كورونا

هذا القارة الوحيدة الخالية من الفيروس.. لماذا؟

تظهر أحدث الأرقام الرسمية، التي رصدتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم الكشف عن إصابات بالوباء في 180 دولة وإقليم على الأقل، وأن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز حاجز المليون إصابة حتى يوم الخميس.

مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه الإصابات سجل في أوروبا، ونحو ربعها في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ارتفعت الوفيات لنحو 51 ألف حالة، حسب إحصاءات أوردها موقع "وورلد ميتر"، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد المصابين بأكثر من 233 ألف حالة نحو نصفها في ولاية نيويورك.

وعلى صعيد حالات الوفاة جاءت إيطاليا أولا بنحو 14 ألف حالة، بعد أن سجلت يوم الخميس فقط 760 وفاة، فيما بلغت الإصابات أكثر من 115 ألف مصاب بالفيروس، وبعد إيطاليا حلت إسبانيا ثانيا بعشرة آلاف حالة ثم فرنسا مع 5,387 حالة، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة مع 5,316 حالة.

وحتى أمس سجلت الولايات المتحدة 242,182 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 5,850 حالة وفاة، وتعافى 8,991 مصاب.

لكن هناك حوالي 40 موقعا حول العالم لم تسجل فيه أي إصابات، على الأقل رسميا.

معظم هذه الأماكن مثل جزيرة توفالو، وهي مجموعة جزر ذات تعداد سكاني صغير، ولا تشهد تدفقا كبيرا من الناس، وبعضها من بين الوجهات السياحية، لكن قيود السفر في جميع أنحاء العالم أوقفت معظم الزوار عن الذهاب إليها.

وقد حظرت تركمانستان، وهي تمثل أحد أشد الأنظمة القمعية في العالم، كلمة "فيروس كورونا"، وبالمثل، فإن كوريا الشمالية تثير الشكوك حول سياستها الرسمية.

وكوريا الشمالية محاطة ببعض الدول الأكثر تضررا، بما في ذلك الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة، لكن نظام بيونغ يانغ لم يصرح، حتى الآن، بحدوث إصابة واحدة بفيروس كوفيد 19.

وتثور مخاوف من أن تفشي المرض قد يؤدي لانهيار المنظومة الصحية في كوريا الشمالية، التي تضررت بشدة بسبب سوء الإدارة، والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

أما في اليمن فظروف الحربتجعل اختبار وتسجيل حالات الاصابة بكورونا مهمة صعبة.

وأعلنت بعض الدول الأفريقية عن عدم وجود حالات مؤكدة لفيروس كورونا حتى الآن، لكن يمكن ربط ذلك بنقص أدوات الاختبار.

أما القارة القطبية الجنوبية فهي القارة الوحيدة الخالية من الفيروس التاجي، وفضلا عن عزلتها الجغرافية عن بقية العالم، فإن تلك القارة أيضا مكان قليل الكثافة السكانية، إذا يقتصر الوجود البشري فيها على محطات البحث الدولية.