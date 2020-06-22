الليث.. نفوق 64 رأساً من المواشي.. و"الزراعة" تعاين لمعرفة الأسباب

قام الفريق البيطري بأخذ العينات اللازمة للفحص المخبري للتشخيص

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بمعاينة عدد من المواشي لمواطن قد تعرضت للنفوق في قرية "المستنقع" شرق المحافظة، حيث فقد 64 رأساً من الضأن. دون معرفة السبب الرئيسي في ذلك.

وقد أكد مالكها أنه لا يستخدم سوى الشعير فقط لإطعام تلك المواشي، حيث قام الفريق البيطري بمعاينة المواشي والكشف عليها وأخذ العينات اللازمة للفحص المخبري للتشخيص، من الأعلاف، وكذلك عينات من أحشاء القطيع.

وتم توجيه المربي بطرق الوقاية الصحيحة، وإعداد تقرير كامل عن الحالة؛ لمعرفة أسباب النفوق، حيث تم إرسال العينات إلى المختبر التشخيصي بفرع الوزارة.