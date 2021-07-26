"كورونا" ينهش الإيرانيين ويصيب 31.814 خلال 24 ساعة

الحصيلة الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد

تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرة الأولى، اليوم الإثنين، في ثاني حصيلة قياسية خلال أقل من أسبوع.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 31.814 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 322 وفاة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وارتفعت الحصيلة الرسمية للجائحة في إيران، بذلك إلى 89.122 وفاة من أصل 3.723.246 إصابة، علماً بأن مسؤولين محليين سبق أن أقروا بأن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة اليوم هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.



وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.