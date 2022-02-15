إزالة 870 عقاراً بـ"نكاسة مكة"

ضمن مشروع تطوير المنطقة

تواصل الجهات المشاركة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ أعمال مشروع تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة.

وأزالت الجهات في المرحلة الحالية أكثر من 870 عقارًا على مساحة تتجاوز 52421 مترًا مربعًا من إجمالي المساحة المراد إزالتها، والمكونة من 226.780 مترًا مربعًا.

قوز ‫النكاسة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 04:10 PM

ضمن مشروع تطوير المنطقة

إزالة 870 عقاراً بـ"نكاسة مكة"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تواصل الجهات المشاركة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ أعمال مشروع تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة.

وأزالت الجهات في المرحلة الحالية أكثر من 870 عقارًا على مساحة تتجاوز 52421 مترًا مربعًا من إجمالي المساحة المراد إزالتها، والمكونة من 226.780 مترًا مربعًا.

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قوز ‫النكاسة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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