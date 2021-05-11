مساجد عفيف توجه خطباء العيد لحث المصلين على تلقي لقاح كورونا

وجهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، خطباء صلاة العيد بالمحافظة، بتضمين خطبة عيد الفطر لهذا العام، حث المصلين وأسرهم، على أخذ لقاح فيروس كورونا وبيان أنه - بعون الله - الطريق الأكثر تأثيرا لتعود الحياة كما كانت، وليعود الجميع للمساجد بشكل طبيعي متراصين محصّنين.

وتضمن التوجيه التأكيد على الجميع بضرورة التزام المجتمع بالاحترازات الصحية ومنها (عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، ولبس الكمامة) وتطبيقها في كل وقت وتحديداً في مناسبات الأعياد حفاظاً على سلامة الجميع.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد وجه أصحاب الفضيلة الخطباء بحث الناس في خطبة عيد الفطر المبارك على أخذ لقاح فيروس كورونا والتأكيد على تقليل الزيارات والابتعاد عن التجمعات، والاكتفاء بتبادل التهنئة بوسائل الاتصال، للحماية من انتشار فيروس كورونا، وحث المصلين على التقيد بالتوجيهات الصادرة لسلامتهم.