طرح 40% من تذاكر مواجهة الأخضر أمام اليمن

تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة

تطرح الخميس المقبل تذاكر لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره اليمن، والتي تقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا.

وقرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح 40 في المئة من عدد مقاعد الملعب، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة.

الجدير بالذكر أن الأخضر يتصدر مجموعته الرابعة بـ11 نقطة من 5 مباريات.