تعليم جازان يعقد لقاءً افتراضياً مع مديري مكاتب التعليم ومنسقي ومنسقات الإعلام

حول دليل حوكمة حسابات التواصل

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال لقاءً افتراضياً عبر منصة (zoom) بمديري مكاتب التعليم، ومنسقي ومنسقات الإعلام بالمكاتب، وذلك لمتابعة إجراءات دليل حوكمة وتنظيم استخدام حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكاتب والمدارس.

ورحب مدير إدارة الإعلام والاتصال يحيى عطيف، في مستهل اللقاء بالجميع، مثمناً جميع الجهود المبذولة لإبراز الأنشطة المنفذة بالمكاتب والمدارس والمتميزين والمتميزات من الطلاب والطالبات، مقدماً الشكر لمدير عام التعليم على دعمه الدائم لإدارة الإعلام وتحفيزه المستمر لمنسوبي ومنسوبات الإدارة والمنسقين والمنسقات. وأشار للدور الكبير لمديري مكاتب التعليم ومنسقي ومنسقات الإعلام في دعم المجتمع التعليمي وتعزيز روح الانتماء للوطن، وتقديم الرسالة الإعلامية الهادفة التي تبث الوعي في المجتمع، وتحفز المبدعين والمبدعات وتسلط الضوء على قصص النجاح، مستعرضًا دليل حوكمة الحسابات والنقاط الواردة فيه وأهمية الالتزام بما تضمنه، مثمناً للجميع جهودهم الدائمة لخدمة العملية التعليمية ومساندة الإدارات في إرسال الرسائل التربوية للمجتمع التعليمي.

وشهد اللقاء، حواراً مفتوحاً شارك فيه مديرو مكاتب التعليم بتقديم الشكر للمنسقين والمنسقات على جهودهم، مؤكدين أهمية تفعيل الدليل وتطبيقه في جميع الحسابات التابعة للإدارة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط التطويرية والتدريبية لمنسقي ومنسقات المدارس واعتماد عدد من التوصيات لتنفيذها في المرحلة المقبلة.