مدينة الغيوم والضباب والمساحات الخضراء وسحر الطبيعة.. الباحة وجهة السياح

مرافق وخدمات وتجارب سياحية ممتعة أصبحت معها واحدة من أهم المصائف

الباحة.. مدينة الغيوم والضباب والمساحات الخضراء وسحر الطبيعة، تتميز بالمرتفعات والغيوم والغابات الكثيفة التي تمثل نحو 14% من مساحتها، مع مرافق وخدمات وأنشطة وتجارب سياحية ممتعة؛ أصبحت معها واحدة من أهم مصائف المملكة والخليج، والتي تستقبل كل عام آلاف الزوار والسياح من المملكة وخارجها لقضاء أمتع الأوقات طوال العام وخاصة في فصل الصيف.

وتشهد الباحة هذه الأيام إقبالاً كبيراً على غاباتها وجميع مرافقها السياحية، بعد أن أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامجها "صيف السعودية"، في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، تحت شعار "صيفنا على جوك"، والذي يستمر حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل في 10 وجهات سياحية بالمملكة، تغطي أبرز مقومات المملكة من سياحة ترفيهية وطبيعية وتراثية، وتقدم أكثر من 500 تجربة وباقة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص، لتنعش الحياة السياحية بتلك المنطقة المميزة.

وتستقبل الباحة أعداداً كبيرة من السياح والزوار للاستمتاع بالأجواء الساحرة، والمقومات الطبيعية الفريدة، حيث تتميز بعديد من المتنزهات والغابات والشلالات والعيون؛ ومن أبرز تلك المواقع متنزه الأمير حسام بن سعود بالقيم الذي يضم مسطحات خضراء وبحيرة صناعية وشلالات ونوافير تفاعلية، وغيرها من المكونات الأخرى للمتنزه التي أسهمت في إقبال الزوّار والسيّاح، حيث يمثّل المتنزه أحد المواقع السياحية البارزة في المنطقة، ويشكّل منتجعاً سياحياً ومقصداً للأهالي والزوّار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

وعلى ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، بين السراة وتهامة، تقع غابة رغدان على المنحدر الصخري المطل على تهامة الباحة، وهي إحدى أيقونات المنطقة، وأحد أهم المزارات السياحية في الخليج العربي التي تتميز بوجود الجسر المعلق والانزلاق الحر، فيما أغلقت إمارة الباحة يوم الأحد الماضي ولمدة عشرة أيام متنزه الأمير حسام وجزء من غابة رغدان، حيث تعكف على إعداد عديد من الفعاليات الترفيهية التي تنظمها هيئة الترفيه.

ويعد أيضاً متنزه غابة خيرة من أبرز الغابات وأعلاها وتقع في أعلى جبال السراة بمحافظة بني حسن، وتضم متنزه الأمير مشاري بن سعود، وعديداً من الشلالات والمدرجات الزراعية، فيما يأتي متنزه الخلب في محافظة المندق من أهم عوامل الجذب السياحي للمنطقة بما يتميّز به من حدائق مثل الفراشة والبرج.

وعلى بُعد 20 كم من محافظة بلجرشي، تمتد غابة الشكران بين سهل فسيح تحفه جبال العرعر والطلح والزيتون، وفي بلجرشي أيضاً تقع غابة القمع أكبر غابات منطقة الباحة التي تطل على تهامة من ارتفاع يزيد على 1800 متر عن سطح البحر، كما تتميّز بوجود سد يمتلئ بالمياه.

وتتميز مناطق الجذب السياحية في الباحة بتوافر الخدمات وأماكن الجلوس والمناطق الآمنة لألعاب الأطفال بجانب عربات الطعام ونقاط البيع والمرافق العامة؛ إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية والفنية والعروض المميزة التي تلبي تطلعات أفراد العائلة كافة.