ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت

"صخرة فضائية" تتحرّك بسرعة تزيد على 25 ألف كم/ساعة.. و"ناسا" تتعقب

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن كويكباً ضخماً يعادل ضعف حجم ساعة "بيغ بن" الشهيرة، سيدخل مدار الأرض الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "ناسا" تتعقب "الصخرة الفضائية"، التي يُطلق عليها اسم 2021 PT، التي ستنطلق من الفضاء يوم الأحد، 29 أغسطس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يراوح قطر الصخرة بين 110 و240 متراً، بينما يصل طول ساعة "بيغ بين" 69 متراً فقط.

وتتحرّك الصخرة بسرعة تزيد على 25 ألف كيلومتر في الساعة، لكنها ستمر عبر الأرض على مسافة آمنة تزيد على ثلاثة ملايين ميل، الثلاثاء المقبل.