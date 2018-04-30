شاهد.. السعوديون ينقلون تراث المملكة في "يوم الجاليات" بجامعة الاسكندرية

تميزت بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر

شارك الطلبة السعوديون الدارسون بجامعة الإسكندرية في يوم الجاليات العربية الذي نظّمته كلية الطب بالجامعة بجناح خاص بدعم وإشراف وحضور من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وقنصل عام المملكة بالإسكندرية، المستشار يوسف بن صالح القهرة.

وتميزت مشاركة الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة الإسكندرية بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر مع وضع صور للمدن الجامعية السعودية توضح تطورها إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية ومطبوعات عن "رؤية المملكة 2030 " .

وقد شارك الطلاب السعوديون بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية تمثّل كرم الضيافة السعودية وعرضوا أعمالا فوتوغرافية عن الآثار في المملكة وما يحمله بلدهم من إرث تاريخي عريق، إضافة إلى الموروث الشعبي من قيم الأصالة والتراث وذلك بإقامة جلسة عربية ناقلين بذلك إشراقة مهمة من ماضي أجدادهم، و(العرضة النجدية) هي أيقونة الفولكلور السعودي تجمع بين صهوة المجد وفرحة النصر .

وأكد ممثلو الملحقية الثقافية أن الطلاب في هذه الاحتفالية قدموا نموذجًا يعكس دور وزارة التعليم في رعايتها لأنشطتهم المختلفة ممثلة بالملحقية الثقافية، موضحًا أن "مشاركتهم هي إسهام في إبراز البعد الحضاري للمملكة والمحافظة على تراثها" .

مما يذكر أن يوم الجاليات العربية هو مناسبة سنوية في جامعة الإسكندرية ويعدّ نافذة على تقاليد وعادات الشعوب العربية مما يزاوج بين هذه الثقافات.