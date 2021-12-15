"روشن".. إحدى أفضل 10 بيئات عمل في المملكة

بعد دراسات مستقلة لمنظمة "أفضل أماكن العمل"

حصلت شركة روشن، المطور العقاري للأحياء الحضرية المتكاملة وإحدى الشركات الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على شهادة عالمية بصفتها أفضل الأماكن للعمل في المملكة، ويأتي ذلك نتيجة لبيئة العمل المحفزة والداعمة لكوادرها البشرية.

وتحقق هذا الإنجاز بعد دراسات تحليلية مستقلة أجرتها منظمة "أفضل أماكن العمل" (Best Places to Work)، ومكتبها الرئيس في الولايات المتحدة، عادّة روشن مقياساً يحتذى به لبيئات العمل الصحية والمحفزة.

وقيّمت المنظمة "روشن" وفقاً لمعايير الموارد البشرية، إضافة إلى نتائج استبيان للموظفين. وحصلت روشن على نتائج عالية وفق هذا التقييم في مجال القيادة، والتعلم، والتطوير، والمزايا، والمسؤولية المجتمعية، والتطور الذاتي للموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: نضع الإنسان في مكانة مركزية في إستراتيجية روشن عندما يتعلق الأمر بتصميم مجتمعاتنا السكنية، وينطبق ذات الشيء على بيئة العمل الداخلية. لا يمكننا القيام بما نقوم به دون مواردنا البشرية المميزة.. أهنئ فريق روشن الذين ساعدوا في جعل الشركة واحدة من أفضل 10 بيئات عمل في المملكة، هذا التكريم المستحق هو شهادة حقيقية على تفاني والتزام وإبداع فريق عمل روشن بتنمية العمل والارتقاء به.

وتدعم شهادة "أفضل أماكن العمل" قطاعات الأعمال لمعرفة مدى رضا الموظفين عن واقع العمل؛ للمساهمة في تحسين بيئة العمل ولدعم المواهب والكفاءات ومدى أدائهم وفاعليتهم، ما يؤدي إلى نجاح بيئات العمل وتطورها.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أحمد الحمود: جذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليهم في روشن، عمل أساسي لنجاح الشركة.

وأضاف: شركة روشن عملت على إيجاد بيئة عمل جاذبة تمكّن الموظفين من التطور في مجال العمل والارتقاء بهم مهنياً، ولديها الكثير من النماذج والتجارب الملهمة، وستواصل مسيرتها في الاستثمار في موظفيها الذين يعملون معها في بناء وتطوير المجتمعات السكنية المتكاملة في مختلف أنحاء المملكة.

وتهدف الشركة إلى تطوير مجتمعات متكاملة تسهم في رفع مستويات المعيشة للمجتمع السعودي. وتسعى روشن إلى تحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في زيادة معدلات ملكية المنازل للمواطنين، وتطوير مجتمعات تتوافق مع التراث السعودي الذي يعكس ثقافة المناطق؛ وذلك لتلائم تطلعات المجتمع السعودي، حيث طُوِّر أول أحياء روشن "سدرة"، الواقع جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ليشمل العناصر الأساسية التي تعزز التواصل والتفاعل بين السكان وتشجيع نمط حياة صحي مع مجموعة متنوعة من المرافق الأساسية.