الجيش اليمني يكبّد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في مأرب

طائرات التحالف نفّذت غارات مركّزة على تعزيزات المليشيا

كبّدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت) مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى في جبهات جنوب مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تقدم لمليشيا في اتجاه مواقع الجيش الوطني جنوب مأرب.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح غرب مأرب، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار إلى أن مقاتلات دعم الشرعية نفّذت غارات مركزة على تعزيزات وآليات المليشيا في الجبهات ذاتها، أسفرت عن تدمير معدات قتالية ومقتل من كانوا على متنها.