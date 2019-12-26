نشوة الرائد تهدِّد العدالة.. والهلال يبدأ رحلة استعادة الصدارة عبر بوابة الحزم

اليوم في افتتاح الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يعود قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للدوران مساء اليوم الخميس في جولته الـ13.

وتشهد الجولة عودة الهلال للمنافسة من جديد بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية (حل رابعًا)، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية.

ويسعى الهلال (الخامس - 20 نقطة) لاستعادة توهجه، والعودة مجددًا لصدارة الدوري من خلال مبارياته الثلاث المؤجلة، بدءًا من اليوم عبر بوابة مستضيفه الحزم، حينما يتلقي الطرفان على أرض ملعب الحزم في الرس عند الساعة الـ7:50 مساء.

ويفتقر الأزرق لخدمات الثلاثي (سلمان الفرج، إدواردو وسالم الدوسري) بداعي الإصابة.

وفي المقابل يأمل الحزم بخطف النقاط الثلاث من فم ضيفه من أجل الاقتراب أكثر للمناطق الدافئة (الحادي عشر - 14 نقطة)، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وفي المباراة الثانية يواجه الرائد (الثامن برصيد 20 نقطة) نظيره العدالة (الرابع عشر برصيد 8 نقاط) في السادسة إلا خمس دقائق بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الرائد يعيش نشوة الانتصارات الأخيرة، والزحف قُدمًا نحو مناطق الأمان، خاصة أن الأرض والجمهور يقفان إلى جانبه أمام العدالة.

فيما لا يزال العدالة يبحث عن طوق النجاة، والابتعاد عن منطقة الخطر.