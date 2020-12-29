أمانة الطائف تُقدم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي

يستهدف التحقق من مصادرها بشكل صحي وآمن

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة؟" في العالم الرقمي، تواصل أمانة محافظة الطائف جهودها في تحقيق أهداف الملتقى من خلال تقديم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي.

ويُركّز هذا التطبيق على تلبية احتياجات المستهلكين؛ للتحقق من مصادر اللحوم والحصول عليها بشكلٍ صحي وآمن.