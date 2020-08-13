"الصحة" و "الأمن" يضبطان شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة مدعيًا أنها علاج للحساسية

أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر ، ضبطت شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها والتي تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.