"الصحة" و "الأمن" يضبطان شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة مدعيًا أنها علاج للحساسية

أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر ، ضبطت شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها والتي تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.

وزارة الصحة الجهات الأمنية

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 10:43 PM

"الصحة" و "الأمن" يضبطان شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة مدعيًا أنها علاج للحساسية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر ، ضبطت شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها والتي تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.

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وزارة الصحة الجهات الأمنية

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