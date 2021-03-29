انخفاض بالوفيات والإصابات عقب اللقاح.. بريطانيا تشرع في تخفيف قيود كورونا

لا تزال العديد من تدابير الإغلاق سارية.. والحكومة: نتخذ نهجاً حذراً في رفع القيود

بدأت حكومة بريطانيا في تخفيف كبير لتدابير الإغلاق التي فرضت، مؤخرًا، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية العام.

وأصبحت العائلات والأصدقاء، الآن، قادرين على الالتقاء في الأماكن الخارجية، وسيسمح لكثيرين باستئناف ممارسة الرياضات مرة أخرى.

وبموجب تخفيف التدابير يوم الاثنين، يمكن لمجموعات تصل إلى ستة أفراد، أو أسرتين، الاختلاط بآخرين في المتنزهات والحدائق مرة أخرى، كما يمكن إعادة فتح المرافق الرياضية في الهواء الطلق بعد تدابير صارمة بالبقاء في المنازل، والتي أدت لانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير خلال ثلاثة أشهر.

تأتي هذه التطورات بعد شهور من الحجر المنزلي، حيث بات بإمكان الكثيرين الاستمتاع بالرياضات التي يختارونها في الهواء الطلق، من التنس إلى السباحة.

ويمكن للرياضات الجماعية المنظمة، مثل كرة القدم للأطفال، أن تبدأ مرة أخرى.

وكان نادي "مورلي هايز" للغولف من أوائل الأندية التي أعادت فتح أبوابها، يوم الاثنين، وسط إنجلترا.

وتتخذ الأجزاء الأخرى من المملكة المتحدة؛ أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، خطوات مماثلة إلى حد كبير.

ولا تزال العديد من تدابير الإغلاق سارية في إنجلترا، حيث تؤكد الحكومة البريطانية أنها تتخذ نهجا حذرا في رفع القيود.

وتبقى معظم الشركات غير الأساسية مغلقة، إلى جانب الحانات والمطاعم والصالات الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب الرياضية، فيما تواصل الحكومة حث السكان على العمل من المنازل طالما أمكنهم ذلك.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 126 ألف حالة وفاة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وانخفضت نسبة الوفيات بشكل حاد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث انخفض عدد المصابين خلال الإغلاق، والتداول السريع للقاحات الفيروس.