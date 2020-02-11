"تعليم ينبع" تسلم 38 سماعة طبية للطلبة ضعاف السمع

بواقع سماعتين لكل طالب مبرمجة وفق المخططات السمعية

سلّمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ممثلة بقسم التربية الخاصة، اليوم، 38 سماعة طبية للطلبة ضعاف السمع؛ بواقع سماعتين لكل طالب، بعد أن قامت الشركة الموردة بصب القوالب في مركز خدمات التربية الخاصة وبرمجتها بما يتوافق مع احتياجات الطلاب وفق المخططات السمعية الخاصة بهم بحضور رئيس قسم التربية الخاصة بـ "تعليم ينبع" عبدالله بن فرحة الغامدي؛ وعدد من المشرفين وأولياء الأمور.

وأشار "الغامدي"؛ إلى جهود وزارة التعليم في مجال الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة، التي توليها أولوية عالية من خلال تأمين المعينات لذوي الإعاقة مجانًا، مثل: آلة بيركنز للمكفوفين، والمكبرات البصرية لضعاف البصر، وتزويد ضعاف السمع بالمعين المناسب لحالتهم، إضافة إلى تأمين الأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة، بما يسهم في تعليمهم وتواصلهم مع أسرهم ومجتمعهم بكل سهولة ويسر.

من جانبها، أوضحت مشرفة العوق السمعي أمل بنت زويد الرفاعي؛ أن الخدمة والدعم اللذين تقدمهما الدولة ـ أعزها الله ـ يعدان جزءاً مهماً في الحصول على المعينات السمعية، التي ترتفع قيمتها كثيراً تبعاً للموديل، والتقنية، والميزات.

وأضافت الرفاعي؛ أن الخدمة تُقدم من خلال مراجعة الطفل أو الطفلة قسم التربية الخاصة وإحضار تخطيط للسمع يبين الفقد السمعي، مشيرة إلى أفضلية أن يكون لبس السماعات خلال مرحلة مبكرة من اكتشاف الفقد السمعي وأهمية لبس السماعات لجميع الأطفال حتى لو لدى الطفل صمم كلي ولديه القليل من البقايا السمعية.