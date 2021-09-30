أمانة العاصمة المقدسة تضبط 15 مستودعًا مخالفًا في العمرة

قالت: رصدنا تخزيناً بطرق عشوائية وعدم وجود تراخيص نظامية

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة 15 مستودعًا مخالفًا للاشتراطات البلدية بحي العمرة، وذلك ضمن أعمال اللجنة الرقابية المشتركة المكونة من: وكالة البلديات، والجهات الأمنية، وشركة الكهرباء، ووزارة التجارة، على المنشآت التجارية والمستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد.

وأوضحت الأمانة أن اللجنة المشتركة تمكنت من ضبط المستودعات المخالفة للاشتراطات، حيث رُصِدت مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية، وعدم وجود تراخيص نظامية، مشيرةً إلى إغلاق المستودعات فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة أُخرى، تمكنت الفِرَق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية من الوقوف على مطعم في مخطط العمرة الجديد، يزاول النشاط دون تراخيص نظامية، حيث أُغلِق المطعم في الحال، واستُدعي صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.