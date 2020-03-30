"نذرٌ مزملٌ بالبياض".. 3 شعراء يعتلون مسابقة "أدبي تبوك" لتقدير أبطال "الصحة"

إقبال كبير وتفاعل.. و"العكيمي": جزء من توثيق جهود القطاع الذي يعبر بنا إلى الأمان

أعلن نادي تبوك الأدبي نتائج القسم الأول في مسابقته الشعرية التي أطلقها النادي والتي كان موضوعها تقدير جهود منسوبي الصحة في مكافحة فيروس كورونا؛ حيث استهدف شعراء المملكة بقصائدهم أبطال الصحة.

وأبان المتحدث الإعلامي للنادي عبدالرحمن العكيمي؛ أن الشعراء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى هم: المركز الأول حوراء الهميلي؛ وقصيدتها الموسومة بـ(نذرٌ مزملٌ بالبياض)، والمركز الثاني أمين عبدالله حيٓان؛ وقصيدته الموسومة بـ(ملائكة في زيٓ آخر)، والمركز الثالث إبراهيم مدخلي؛ عبر قصيدته، (سنابل الماء)".

وأوضح أن النادي نظم هذه المسابقة الشعرية انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والفكرية وحرصه على منح شعراء المملكة عامة وتبوك خاصة، الفرصة لتخليد جهود أبطال الصحة شعرياً ولتصبح جزءاً من توثيق جهود وبطولات هذا القطاع الذي يقود بفاعلية صحة هذا الوطن إلى شواطئ الأمان بإذن الله.

وأكد أن المسابقة لاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الشعراء السعوديين ومازالت القصائد ترد للنادي رغم انتهاء مدة المسابقة.

وأشرفت على المسابقة الهيئة الإدارية بالنادي والمكونة من الدكتور نايف الجهني، والأستاذ عبدالرحمن الحربي، والأستاذ عبدالرحمن العكيمي.

يُذكر أن النادي مدّد فترة استقبال القصائد في القسم الثاني الذي يستهدف شعراء منطقة تبوك لمدة أسبوع واحد.