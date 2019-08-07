السعودية تدين تفجير "كابول" الإرهابي

المملكة قدّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف.

وقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.