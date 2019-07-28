"تعليم الطائف" تستعد لدمج 36 مدرسة للطفولة المبكرة مع الصفوف الأولية

"اللهيبي" يؤكد جاهزيتها للتطبيق للعام الدراسي الجديد

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن "تعليم الطائف" بدأت مبكراً في إعداد وتهيئة وتجهيز المدارس المطبقة للطفولة المبكرة؛ لضمان بداية متميزة مع أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وأضاف "اللهيبي" أنه تم العمل والانتهاء من تعديل دورات المياه بهذه المدارس بما يتوافق مع هذه الفئة من الطلاب، كما تم تأثيث وتجهيز فصول رياض الأطفال بأرضيات الفاينيل وغيرها من التجهيزات اللازمة والضرورية ووسائل التعليم الحديثة، مشيدًا بجهود فريق العمل والتي كانت لها الأثر الكبير في عمليات الإعداد والتجهيز لهذه المدارس بكل يسر وسهولة.

وكانت قد خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ والتي سيتم فيها دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية "أول، ثاني، ثالث ابتدائي"، موزعة على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

يأتي هذا ضمن استعدادات "تعليم الطائف" للعام الدراسي الجديد، بعد أن شرعت وزارة التعليم في تطبيق مشروع الطفولة المبكرة وإسناد تدريسها لمعلمات مؤهلات وبما يحقق الدمج النفسي والتربوي والتعليمي السريع والسهل للطالب بين مرحلتي الروضة والصفوف الأولية.

وبلغ عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصلاً بين فصول رياض أطفال وصفوف أولية، فيما يبلغ عدد الطلاب بهذه المدارس نحو 5 آلاف طالب وطالبة منهم 1440 طالب وطالبة رياض أطفال و2749 صفوف أولية.