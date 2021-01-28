التطوع الصحي بالشرقية يحقق المركز الأول على مستوى المملكة

بلغ عدد مستفيدي المنطقة أكثر من 11 مليونًا

حقّق التطوع الصحي بالمنطقة الشرقية المركز الأول على مستوى المملكة خلال عام 2020.

وقالت "صحة الشرقية": إن عدد المسجلين في منصة التطوع الصحي بالشرقية بلغ أكثر 18 ألف متطوع ومتطوعة، وعدد المستفيدين من الفرص التطوعية أكثر من 11 مليون مستفيد بالشرقية.

كما بلغ عدد الفرص التطوعية المختلفة خلال الجائحة، إلى نهاية 2020، ما يقارب 73 فرصة تطوعية ‏بقيمة اقتصادية تجاوزت 24869042 ريالًا، أما الساعات التطوعية فوصلت إلى أكثر من 439521 ساعة تطوعية.

وأضافت: تعجز الكلمات ومشاعر الفخر والاعتزاز بأبنائنا أبطال التطوع التطوعي بهذا الإنجاز الذي تم بفضل لله، ثم بجهودهم وصدقهم فيما عاهدوا الله عليه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم بكل تفانٍ.

وتابعت: كان وما زال لمتابعة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح وتميز.

وقالت: نسأل الله لأبنائنا وبناتنا المتطوعين التوفيق والسداد ومواصلة العطاء في وطنهم، وأن يكون هذا التميز في صدارة التطوع الصحي على مستوى المملكة، وحافزًا لهم في التميز والنجاح.

وشكرت "صحة الشرقية" القائمين على مركز التطوع الصحي بالوزارة ومنصة التطوع الصحي بالمنطقة الشرقية، على ما بذلوه من جهد خلال العام المنصرم، متمنية لهم التوفيق والسداد.