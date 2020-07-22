أول يوم من رجوعه للعمل.. مصافحة وعناق تسببت في نقل كورونا لزملائه "قصة حالة"

"الصحة": لسلامتكم توقفوا عن المصافحة والتزموا بالتباعد الجسدي وحافظوا على الكمامة

كشفت وزارة الصحة اليوم عن موظف مصاب بكورونا تسبب في إصابة عدد من زملائه عقب مبادرته بالسلام عليهم وعناقهم، داعية للتوقف عن المصافحة والالتزام بالتباعد الجسدي.

وفي زاوية قصة حالة ضمن تقريرها اليومي عن كورونا قالت الصحة: في أول يوم من رجوعه للعمل موظف يبادر زملائه بالسلام والعناق تعبيراً عن شوقه مما أدى إلى انتقال عدوى كورونا لأحد زملائه وآخرين داخل بيئة العمل. حرصاً على سلامتك توقف عن المصافحة والتزام بالتباعد الجسدي وحافظ على لبس الكمامة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 258156 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3139 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 210398 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2601 حالة وفاة "رحمهم الله".