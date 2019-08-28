مدير تعليم الأفلاج: أي جهد لا ينعكس على أداء الطلاب يُعد هدرًا تعليميًّا

في لقاء تحت شعار "معًا لجاهزية متميزة" جمع رؤساء الأقسام وقادة المدارس

تصوير: عبدالمجيد آل سهل: عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، اللقاء الأول لقادة العمل التربوي، على مسرح الإدارة، الذي كان تحت شعار "معًا لجاهزية متميزة"؛ وذلك بحضور المساعدين ورئيس الإشراف التربوي ورؤساء الأقسام التربوية وقادة مدارس المحافظة.

وتناول اللقاء الذي رعاه مدير التعليم، كلمة افتتاحية من رئيس قسم القيادة المدرسية، أكد خلالها على الانضباط المدرسي، وانتظام الطلاب، وخطط واستراتيجيات التدريس والتعلم النشط، وأهمية رفع التحصيل الدراسي.

وقال مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة خلال كلمته في اللقاء: وظيفتنا الحالية كما أشار الوزير التركيز على الفصل، وأي جهد لا ينعكس على أداء الطلاب داخل الفصل يعتبر هدراً تعليمياً، بمعنى يجب ألا ننشغل بما يبعدنا عن الفصل الدراسي، وعليه نبسط العمليات الإدارية داخل المدرسة حتى ينصبّ عمل القائد على الفصل الدراسي وتطوير المعلم، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التوجه، مهم جداً أن يكون لدى قائد المدرسة القناعة التامة بأن الممارسات القديمة قد لا تعطي نواتج جيدة، وبالتالي يجب أن نعمل بالتوجه الجديد، والتركيز طيلة الفصل الدراسي على نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل، وعلى القائد خلال زيارته للمعلمين التأكد من أن المعلم فعلناً خطط للتدريس بشكل جيد، ثم تابع الممارسات التدريسية للمعلم، هل هي ممارسات تحسن من جودة التعليم ونواتج التعلم وتوظيف الكتاب المدرسي والتطبيقات التي جاءت في الكتاب المدرسي، وهل المعلم يقدم تطبيقات إضافية على الكتاب المدرسي أم لا، كذلك متابعة المعلم في عمليات التقويم وهل عمليات التقويم تقيس فعلاً نواتج التدريس والبعد عن العمل التلقيني التقليدي الذي يجذب الملل ولا يحقق النتيجة المرجوة.

وأكد "آل مغيرة" على قادة المدارس العمل بتوجيهات وزير التعليم التي جاء منها كذلك تخصيص 10 دقائق من الحصص الأولى من كل يوم دراسي في المرحلة الابتدائية للقراءة والكتابة.

بعد ذلك تحدّث رئيس قسم النشاط المدرسي، عن ضرورة أن تكون جميع فقرات حفل اليوم الوطني خاصة بهذه المناسبة.

من جهته، أوضح مدير المتابعة آلية تنظيم الإجازات في نظام فارس وفق الإجراءات النظامية، كما تداخل مدير شؤون المعلمين في كلمة تحدّث خلالها عن الإخلاء والمباشرة في نظام فارس، كذلك تحدّث مدير التطوير المهني التعليمي عن المنصة الإلكترونية للتدريب، وتَضَمّن اللقاءُ مداخلةً للمساعد للشؤون المدرسية.