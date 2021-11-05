"التجارة": السجلات التجارية ستظهر عبر تطبيق "توكلنا"

عبر أيقونة "لوحة البيانات"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إنه ‏"بدءًا من الآن ستظهر السجلات التجارية المسجَّلة باسمك ورقم هويتك عبر تطبيق توكلنا؛ لتكون على اطلاع ودراية بأعمالك التجارية".



وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على السجلات التجارية وبياناتها من خلال الدخول على تطبيق "توكلنا"، والذهاب إلى أيقونة "لوحة البيانات".