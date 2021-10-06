في عامها السابع.. "ثراء" يجوب مناطق المملكة لتعزيز ثقافة القراءة بين الشباب

"أسفار اقرأ" تحط رحالها في حائل.. وتنطلق إلى جازان الأسبوع المقبل

في أجواء ثقافية وفكرية، حطت (أسفار اقرأ) رحالها على مسرح كلية المجتمع بجامعة حائل أخيراً، حيث تنوعّ الكتب والأحاديث الملهمة والكثير من التفاصيل التي تُشعل الفضول وشغف المعرفة لدى فئة الشباب، كونها حدثاً ثقافياً يهدف إلى نشر ثقافة القراءة ومنتجاتها بمشاركة القرّاء والكتّاب والمفكرين والأدباء.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تجوب مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها سنوياً، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" -مبادرة أرامكو السعودية- كأحد مسارات برنامج إثراء القراءة (اقرأ)، الذي انطلق الشهر الماضي ويعيش عامه السابع، لتشد الرحال إلى جازان كمحطة ثانية خلال الأسبوع المقبل على مسرح كلية المجتمع بجامعة جازان.

وشهدت أسفار اقرأ في حائل خلال يومها الأول، مشاركة فاعلة لسبعة من الفائزين في النسخ السابقة لمسابقة اقرأ عبر تقديمهم نصوصهم الفائزة على المسرح بشكل متتابع، إلى جانب تقديم صورة مبسّطة عن طبيعة المشاركة وتبيان مدى التأثير الذي حلّ بالمشاركين بعد خوضهم تجربة الانضمام للمسابقة على مدى سبع سنوات ماضية، والتي تهدف بدورها إلى تعزيز مفاهيم القراءة والاطلاع لدى فئة الشباب وتوسيع دائرة المعرفة الثقافية.

وتضمنت أسفار اقرأ أمسية شعرية للشاعر الدكتور خليف الغالب، وعدداً من ورش العمل وندوات ثقافية متنوعة تسبر أغوار الكتب والقراءة وتهم كل من الكاتب والقارئ على حد سواء، حيث قدمت الدكتورة شيمة الشمري، ورشة عمل "كتابة القصة القصيرة" تناولت فيها تعريفاً بالقصة القصيرة واستعراض أهم عناصرها وخصائصها الفنية وأنواعها وكيف يتم تطوير الشخص من أدواته الفنية.

وشاركت الدكتور جزاع الشمري، في جلسة نقاشية بعنوان "تداخل الأجناس الأدبية"، فيما قدّم المشرف العام على برنامج إثراء القراءة "اقرأ" وأمين مكتبة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" طارق الخواجي، ورشة "غواصو الكتب" ليكتشف مع القرّاء آفاقاً جديدة في عالمهم.

يشار إلى أن برنامج إثراء القراءة (اقرأ) انطلق في عام 2013م، بهدف نشر ثقافة القراءة وتقدير المعرفة في المجتمع من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية تسهم في تمكين القراءة وزيادة الوعي وغرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية إيماناً بأهمية القراءة، بوصفها واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال القادمة، وسعياً إلى تحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

ويتكوّن البرنامج من مسابقة اقرأ التي تمثّل حجر الأساس الذي انطلق منه البرنامج وشارك فيها خلال السنوات السابقة أكثر من 50 ألف مشارك من أنحاء المملكة، وتستهدف هذا العام من خلال مساراتها الثلاثة (قارئ العام، سفراء الترجمة، سفراء القراءة) طلاب وطالبات المراحل التعليمية والمترجمين والمعلمين.

ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات الثقافية العامة التي تشمل معرض الكتبية لمقايضة الكتب الذي أقيم لأول مرة في مركز إثراء الشهر الماضي، وأسفار اقرأ التي انطلقت هذا العام في (حائل ثم جازان) وماراثون القراءة في مكتبة إثراء.