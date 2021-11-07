متحدث "الرياضة": اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية ومنع بيعها في المنشآت

قال: السماح للأطفال دون 12 عامًا بدخول المنشآت بشرط وجود مرافق محصن

‬أكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمحتوى الرقمي الدكتور رجاء الله السلمي اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية، ومنع بيعها في المنشآت.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تم تحديث بروتوكولات الوقاية من #كورونا في القطاع الرياضي، إذ تم اقتصار السماح بدخول المنشآت للمحصنين، وإلغاء التباعد، والسماح للأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مُحصَّن.

وتابع: تم ضبط 314 مخالفة على الأفراد في المراكز والصالات الرياضية، وتم رصد 814 مخالفة على المراكز والصالات الرياضية.

وأردف: نشجع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على عدم الحضور إلى الملاعب.