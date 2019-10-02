"خيرية صعوبات التعلم" تدشن جائزة التميز في دورتها الثامنة

في سبيل خدمة المختصين والمختصات والجوائز 170 ألفًا

دشنت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم جائزة التميز في دورتها الثامنة بحضور نخبة من المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكوكبة من الإعلاميين وأعضاء مجلس الإدارة ـ وذلك استمرارًا وتعزيزًا وتتويجًا لجهودها على مدى الأعوام الماضية في سبيل خدمة المختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم.

وشكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان الحضور على التعاون المستمر في سبيل المشاركة في الرسالة التربوية التي تقوم بها الجمعية، وقال: "نعدكم -إن شاء الله تعالى- بأن تروا جمعيتكم دائمًا سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار وتقدم لجميع خدماتها المجانية في وطننا الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى، وسنبذل قصارى الجهود في أداء مهمتنا على الوجه المطلوب ابتغاء رضا الله، سبحانه وتعالى، لكسب الأجر، وكسب ثقة محبي الخير أمثالكم لدعم ومؤازرة العمل الخيري والإنساني".

وأعرب عن تطلعه لتلقي آراء واقتراحات الجميع لتحقق آمال وطموح الأبناء من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم ولمستقبل مشرق - بإذن الله تعالى- والمساهمة في رؤية الوطن ٢٠٣٠.

وثمّن "آل عثمان" الجهود الموفقة التي قدمها أمين عام الجائزة رائد الغفيلي وفريق العمل الذي يشرف ويتابع كل خطوات الجائزة؛ حتى تكون جميع برامج وأنشطة الجمعية على درجة من الإتقان والتميز، وتحقق تطلعات الرئيس الفخري للجمعية الأمير خالد بن بندر مستشار خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- متطلعًا إلى مشاركة الجميع في الجائزة التي رُصد لها مبلغ يتجاوز 170 ألف ريال.

يُذكر أنه تم توسيع نطاق المشاركة في الجائزة في دورتها الثامنة لتشمل المتخصصين والمتخصصات في صعوبات التعلم، ومنهم: المعلم والمشرف وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والطلاب من دارسي التخصص. وكذلك أولياء الأمور والمدارس والمراكز التي لديها جهود متميزة تجاه ذوي صعوبات التعلم.