الأمير "عبدالله بن بندر" يلتقي سفير فرنسا لدى السعودية

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استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.

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01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 08:25 PM

بحثا عددًا من المواضيع المشتركة

الأمير "عبدالله بن بندر" يلتقي سفير فرنسا لدى السعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.

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