المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات

جرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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09 مارس 2021 - 25 رجب 1442 04:39 PM

جرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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