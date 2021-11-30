تونس تدشن بطولة كأس العرب.. بتخطيها موريتانيا بخماسية

استهل المنتخب التونسي مشواره في كأس العرب FIFA قطر 2021 بفوز كبير على نظيره الموريتاني بخمسة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
وتناوب على تسجيل أهداف نسور قرطاج كل من سيف الدين الجزيري (39 و45+2) وفراس بالعربي (42 و50) ويوسف المساكني (90+1)، في حين وقع مولاي أحمد خليل (45+12 من ركلة جزاء) هدف منتخب موريتانيا الوحيد.

1

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 03:49 PM

تونس تدشن بطولة كأس العرب.. بتخطيها موريتانيا بخماسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 535

استهل المنتخب التونسي مشواره في كأس العرب FIFA قطر 2021 بفوز كبير على نظيره الموريتاني بخمسة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
وتناوب على تسجيل أهداف نسور قرطاج كل من سيف الدين الجزيري (39 و45+2) وفراس بالعربي (42 و50) ويوسف المساكني (90+1)، في حين وقع مولاي أحمد خليل (45+12 من ركلة جزاء) هدف منتخب موريتانيا الوحيد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021