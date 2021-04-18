"أبها" وضواحيها تشهد أمطار الخير والبركة

هطلت بعد منتصف الليل

تصوير : عبدالرحمن الزيادي :ضمن أمطار الخير والبركة التي تشهدها مناطق السعودية مع إطلالة الشهر الكريم، هطلت بعد منتصف الليل أمطار متوسطة على مدينة أبها وأحيائها.

وكانت محافظة محايل قد شهدت في وقت مبكر من مساء أمس الجمعة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.