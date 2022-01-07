القطاع الصحي بالبشائر يفعّل حملة توعوية ميدانية عن أهمية الجرعة التنشيطية

تهدف إلى تعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه من يحصل عليها

نفذت صحة بيشة، ممثلة بالقطاع الصحي بالبشائر، حملة "حافظ على مستواك" عن أهمية الجرعة التنشيطية والحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.

ونوّهت صحة بيشة عن أهمية أخذ الجرعة التنشيطية وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، حيث إنه عند الحصول على جرعة واحدة فهي لا تكفي، خاصة مع وجود التحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكاف لصد الفيروس وبالذات الفيروسات المتحورة.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد كوفيد 19، والتي أطلقتها وزارة الصحة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.