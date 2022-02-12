أول لقاح أجنبي.. الصين توافق على استخدام عقار فايزر في معالجة "كورونا"

يحصر الاستعمال في المرضى المصابين بأعراض حادة

وافقت الوكالة الصينية للأدوية، اليوم (السبت) على استخدام عقار فايزر لمعالجة مرض "كوفيد-19"، فيما تبقى اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد.

وذكرت الوكالة الصينية للمواد الطبية أنها وافقت على الدواء بشروط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن وصف هذا الدواء سيحصر في المرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من "كوفيد-19".

ولم تسمح الصين حتى الآن بأي لقاح أجنبي مضاد لفيروس كورونا.

وأتت الموافقة فيما تواجه الصين منذ أسابيع عدة، بعض بؤر الإصابة الصغيرة، ومع أن رقعة هذه البؤر محصورة إلا أن السلطات الصحية تشهد تعبئة بسبب رصد إصابات عدة بالمتحورة أوميكرون.

فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد فايزر الوكالة الصينية للأدوية

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12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 05:16 PM

يحصر الاستعمال في المرضى المصابين بأعراض حادة

أول لقاح أجنبي.. الصين توافق على استخدام عقار فايزر في معالجة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافقت الوكالة الصينية للأدوية، اليوم (السبت) على استخدام عقار فايزر لمعالجة مرض "كوفيد-19"، فيما تبقى اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد.

وذكرت الوكالة الصينية للمواد الطبية أنها وافقت على الدواء بشروط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن وصف هذا الدواء سيحصر في المرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من "كوفيد-19".

ولم تسمح الصين حتى الآن بأي لقاح أجنبي مضاد لفيروس كورونا.

وأتت الموافقة فيما تواجه الصين منذ أسابيع عدة، بعض بؤر الإصابة الصغيرة، ومع أن رقعة هذه البؤر محصورة إلا أن السلطات الصحية تشهد تعبئة بسبب رصد إصابات عدة بالمتحورة أوميكرون.

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فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد فايزر الوكالة الصينية للأدوية

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