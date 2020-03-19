تقرير.. طيران الخليج سيفقد 333 ألف وظيفة و30 مليون راكب و6 مليارات دولار

نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي: شركات الطيران مهددة بقوة بسبب كورونا

قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي "اياتا"، محمد بكري: إن شركات الطيران بالعالم والشرق الأوسط والخليج، تواجه أزمة سيولة، مطالبًا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وأفريقيا.



وأوضح بكري في تصريح صحفي أن السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد على 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا؛ وفق موقع "روسيا اليوم".



أشار إلى أنه قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا، الذي كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة.



وأبان أن الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب، وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهدّدة.