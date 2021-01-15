التعادل السلبي يحسم مواجهة "الوحدة" مع "ضمك"

ضمن الجولة الـ13 من دوري ولي العهد

انتهت المباراة التي جمعت فريقي الوحدة وضمك بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الوحدة نايف كريري قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 20، كما ارتفع رصيد ضمك هو الآخر للنقطة رقم 9، لكنه لا يزال في المركز الأخير من مسابقة الدوري.