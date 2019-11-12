دوريات الأمن تقبض على متهور كان في حالة غير طبيعية

قبضت دوريات الأمن على شخص متهور كان في حالة غير طبيعية ويمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

ووفقاً للمعلومات، نجحت دوريات الأمن في ضبط المخالف، وعُثِر بحوزته على سلاح أبيض، فيما تبين أنه كان في حالة غير طبيعية.

يشار إلى أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت الشخص وهو يمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.