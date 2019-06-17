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تسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن .. ولا إصابات

"مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع في مصنع للإسفنج بحي المشاعل

أخمد "مدني الرياض" حريقاً اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل.

وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، وتسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.