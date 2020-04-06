البحرين.. 23 إصابة جديدة بـ"كورونا" و20 حالة تعافٍ

إجمالي عدد الإصابات المسجلة يرتفع إلى 268 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليبلغ عدد الحالات القائمة 268 حالة.

وكشفت الوزارة، وفق صحيفة "الوطن" المحلية عن تسجيل 20 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 451 حالة.

وقد ارتفع عدد الإصابات تحت العناية إلى أربع إصابات، في حين تبقت 264 حالة في وضع مستقر.

وأجرت وزارة الصحة البحرينية، حتى الآن، 46999 فحصاً طبياً لمعرفة الإصابات بـ"كورونا".