توقيع مذكرة تعاون بين مركز "تعزيز الصحة النفسية" وجامعة الإمام عبدالرحمن

للتعاون المشترك في إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة

أبرم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، مذكرة تعاون مع مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في مقر الجامعة بالدمام اليوم.

ومثّل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتوقيع المشرف العام على المركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب، حيث اشتملت مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين على مجموعة من الأنشطة والبرامج النوعية ذات العلاقة بالصحة النفسية.

كما شملت أوجه التعاون المشترك في إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة، وتقديم برامج تطويرية تسهم في تنمية الشخصية وتخفيف عوامل الخطورة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم الاستشارات في مجال تعزيز الصحة النفسية.

وأوضح المركز، أن هذه الاتفاقية تأتي لتسهم بدورها في تعزيز مفاهيم الصحة النفسية وتحسين جودة الحياة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وسعياً من الطرفين لتحقيق رؤية المملكة المتمثلة في مجتمع حيوي بيئته عامرة، والتي نصت على أن تحقيق السعادة والرخاء لأبناء المملكة والمقيمين فيها يتطلب تعزيز الصحة البدنية والنفسية والإجتماعية، وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة، ونمط حياة صحي، ومحيط يوفر بيئة إيجابية جذابة.