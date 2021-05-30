مركز الملك سلمان ينقل النفايات الطبية من 45 مرفقاً صحياً في اليمن

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتوفير مستلزمات نقل النفايات الطبية والتخلص منها بشكل آمن في المرافق الصحية بالجمهورية اليمنية.

وتم نقل النفايات بشكل آمن من 45 مرفقاً صحياً؛ بهدف الحماية لـ600 ألف شخص من العدوى المكتسبة من المستشفيات، وتأمين بيئة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم القطاع الصحي في اليمن.