"سبق" تكشف تفاصيل جريمة مقتل وإصابة 6 أشخاص ببيشة

من أسرة واحدة.. المتهم تهجّم عليهم داخل منزلهم وأطلق النار

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن جريمة القتل التي وقعت قبل ظهر اليوم بأقصى غرب محافظة بيشة إثر إطلاق نار ، قد أسفرت عن مصرع وإصابة ستة أشخاص من عائلة واحدة.

وقد فجع سكان أحد المركز بأقصى غرب محافظة بيشة، صباح اليوم بدوي إطلاق نار، وخلف الحادث إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات.

وقالت المصادر: اقتحم شخص منزل عائلة وقت الضحى، وقام بإطلاق النار على أفرادها بشكل عشوائي، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

‏جدير بالذكر أن المركز الذي شهد الحادثة يفتقد إلى مركز شرطة أو إسعافات أولية،رغم مطالبات الأهالي المتكررة.