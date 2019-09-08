عبدالعزيز بن سلمان.. "الرجل البترولي" محليًّا ودوليًّا

وزير الطاقة يتمتع بسيرة ذاتية ممتلئة بالإنجازات

يبدو أن وزارة الطاقة، مقبلة على عهد جديد؛ سواء في السياسات العامة أو الأهداف أو آليات العمل؛ من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ وذلك في عهد وزيرها الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي صدر أمس أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيينه في هذا المنصب. ولم يكن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عضوًا جديدًا، على قطاع الطاقة السعودي؛ فسموه قضى نحو ثلاثة عقود في هذا القطاع؛ متنقلًا بين المناصب الإدارية المختلفة؛ فضلًا عن كونه عضوًا منذ فترة طويلة في وفد المملكة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وله خبرة لا يُستهان بها في قطاع النفط، تمتد عشرات السنين.

وتؤكد المناصب السابقة، التي تولاها الأمير عبدالعزيز، أنه أحد أبرز العارفين بأسرار قطاع النفط وآلية التعامل مع هذا القطاع الحساس؛ ليس على المستوى المحلي؛ وإنما على المستوى العالمي، الذي يترقب عن كثب، كل شاردة وواردة عن قطاع النفط السعودي، باعتبار المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.



الطاقة والصناعة

وتشير السيرة الذاتية للوزير الجديد، إلى أن تخصصه الدراسي، وحياته العملية الطويلة، لم تبتعد عن قطاع الطاقة والنفط والصناعة؛ فهو حاصل على بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها. كما شغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان في بداية حياته العملية منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من 1985 إلى 1987. كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يشغل منصب وزير للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قبل أن تفصلهما المملكة إلى وزارتين، إحداهما للطاقة والثانية للصناعة. وكان الأمير قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015؛ وهو الاسم القديم لوزارة الطاقة، كما كان مساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من 2004 إلى 2015، ووكيلًا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة إلى 1995 إلى 2004، ومستشارًا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 1987 إلى 1995.

وخلال حياته في العمل الحكومي بقطاع الطاقة والنفط؛ أنجز الأمير عبدالعزيز، الكثيرَ من المهام البارزة في ذلك القطاع، الذي يشكّل المحورَ الرئيسي لاقتصاد المملكة، قبل أن تعلن المملكة عن رؤية 2030، التي تعمل على خطة لتنويع مصادر الدخل بجانب إيرادات النفط.



خبرات متعددة

وللأمير عبدالعزيز خبرات كبيرة، ورؤية ثاقبة في العديد من المجالات؛ وهو ما جعله يترأس الفريقَ المشكّل من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية، لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية؛ ليس هذا فحسب؛ وإنما شارك سموه أيضًا في مؤتمرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) منذ العام 1987، ومعظم أنشطتها، ولعب دورًا في إنجاز أول استراتيجية أقرتها المنظمة في مؤتمر "أوبك" الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.



المنطقة المقسومة

والأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وسبق له أن ترأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة. وفي إحدى المهام المكلف بها، يرأس الأمير عبدالعزيز اللجنةَ التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل، مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض؛ وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن، ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

يضاف إلى ما سبق، أنه عضو في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا، وعضو نادي أكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو معهد البترول في لندن، رئيس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي في لندن، وعضو المجلس الاستشاري بالجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في واشنطن، كما تولى سموه قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرهما من البلدان، وعضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، وعضو المعهد الملكي للشؤون الدولية، وعضو معهد الخدمات الموحد لدراسات الدفاع في لندن وبريطانيا ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.