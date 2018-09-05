تأكيدًا لـ"سبق".. "الصحة" تشكل لجنة لاستيفاء متطلبات تعويض ضحايا حريق جازان

ذوو المتوفين بُلغوا بقرار تعويض إثر الكارثة بمبلغ 400 ألف ريال

شكلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، لجنة لاستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات في ملف تعويضات المتوفين والمصابين في حريق مستشفى جازان العام، وجاء ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق" صباح اليوم الأربعاء بقرار تحديد الدية بمبلغ 400 ألف ريال .

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق": رداً على استفساركم بخصوص تعويضات المصابين والمتوفين في حادث حريق مستشفى جازان العام، إنه بناءً على المعاملة الواردة من إمارة منطقة جازان المبنية على مخاطبات سابقة مبنية على أوامر ملكية سامية تقضي بإتباع الأمرين رقم ١٣٤٠٠ في ١٤٠٢/٦/٦هـ ورقم ٤٣١٠٨ في ١٤٣٢/١٠/٢هـ المنظمين لقيمة الديات وصرفها من بيت المال وما يخص الإصابات التي تسبب عجزاً كلياً أو جزئياً، وما يتعلق بإحالة الحالات المصابة بعاهة مستديمة إلى القضاء لتقدير دية المنافع المفقودة وإلحاقه بالضمان الاجتماعي وأن يكون ذلك قاعدة للتعويض عن الوفيات والإصابات في مثل هذه الحوادث.

وأضاف: نظراً لما يتطلبه الأمر من استيفاء بعض المستندات للمتوفين والمصابين فقد صدر قرار مدير عام صحة جازان بتشكيل لجنة برئاسة مدير المتابعة وعضوية المساعد للخدمات العلاجية ومدير إدارة الطب الشرعي وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات مع الجهات المعنية.

وكان قد كشف ذوو إحدى ضحايا حريق مستشفى جازان العام لـ "سبق"، أنهم بُلغوا بحسم ملف التعويضات من قِبل المختصّين في الجهة المعنية بمنطقة جازان، مشيرين إلى ترقبهم موعد صرفها.

وأوضح محمد هادي؛ وهو شقيق لمتوفى ومصاب في الحادث، أنه ومن خلال مراجعتهم الجهة المعنية بالمنطقة بُلغوا بقرار تعويض ورثة المتوفين إثر الكارثة بمبلغ 400 ألف ريال، مشيرين إلى ترقبهم موعد الصرف، بعدما تمّ تسليمهم أوراق حصر الورثة.