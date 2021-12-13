الرياض.. ضبط ٥ مواطنين نشروا إعلاناً احتيالياً لإيهام ضحاياهم ببيع عملة أجنبية بأقل من سعر صرفها

متحدث الشرطة: تم توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية قبضت على (5) مواطنين نشروا إعلاناً احتيالياً عبر موقع إلكتروني، وإيهام ضحاياهم ببيع عملة أجنبية بأقل من سعر صرفها، متخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض مقراً لتنفيذ جريمتهم.

وقال المتحدث: ضُبطت بحوزتهم عملات مزيفة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.