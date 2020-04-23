إيران.. 1030 إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 87026 حالة

أعلنت تسجيل 90 وفاة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 5481 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 87026 حالة.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 90 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5481 شخصاً.