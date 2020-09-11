شاهد.. مدير "تعليم المجمعة" داخل الفصول الافتراضية يتابع ميدانياً

اطمأن على الجهود المقدمة من دعم تقني وفني للمدارس وعبر المنصات

قام مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف الملحم، بزيارات ميدانية لمدارس المجمعة؛ وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتفعيل التعليم عن بعد، ومتابعة الجهود المقدمة من دعم تقني وفني للمدارس.

وخلال زيارة مدير التعليم الميدانية، حضر بعض الحصص الدراسية للمعلمين داخل الفصول الافتراضية مع طلابهم، والاطلاع مع قادة المدارس على حساب المدرسة في منصة مدرستي.

وأشاد "الملحم" بالدور الكبير الذي يبذله القادة تقنياً وفنياً لاستمرار عملية التعلم والتغلب على كل ما يعترضهم من معوقات تعيق عملهم، كما ثمن مدير التعليم ما يقوم به كل معلم ومعلمة من جهود في تعليم الطلاب والطالبات عن بعد خلال المنصات الإلكترونية "منصة مدرستي- برنامج تيمز- قنوات عين".

وفي نفس الصدد، قام مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية (بنين) أحمد العبد الوهاب وفهد العولة، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) نورة الركبان بزيارات ميدانية مماثلة للمدارس؛ وذلك لمتابعة سير عملية التعلم عن بعد وتقديم الدعم المطلوب لتظافر جهود الجميع من أجل تحقيق متطلبات التعلم عن بعد.