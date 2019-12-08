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أضاع جزائية في الشوط الأول وفرط في عدة فرص

"الأخضر" يخسر اللقب الخليجي .. والبحرين يتوج بطلاً للمرة الأولى

حقق منتخب البحرين الأول لكرة القدم، لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الدحيل في الدوحة.

الحصة الأولى:

بدأ المنتخبان المباراة بضغط متبادل وتحصل الطرفان على بعض الفرص لم تستثمر، أبرزها تسديدة سعودية ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة العاشرة أهدر سلمان الفرج ركلة جزاء للأخضر بعد أن سددها وارتطمت في العارضة وخرجت.

وعند الدقيقة الثالثة عشرة هجمة مرتدة للمنتخب البحريني وصلت إلى المهاجم الذي واجه فواز القرني سددها في يد الحارس.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين تهيأت فرصة لفراس البريكان واجه المرمى لعبها ضعيفة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة الأربعين ركلة ركنية لمنتخب البحرين لعبها علي الرميحي برأسه أبدع فواز القرني في التصدي لها.

الحصة الثانية:

بدأت بهجمة لسالم الدوسري الذي راوغ وسدد كرة في الدقيقة 47 مرت فوق العارضة البحرينية.

هدأ رتم اللعب مع سيطرة سعودية وتحفظ بحريني.

وفي الدقيقة 69 سجل محمد الرميحي هدف البحرين الأول بعد كرة عرضية أرضية اقتنصها وسددها على يمين فواز القرني.

ضغط الأخضر بعد الهدف البحريني ولكن دون خطورة.