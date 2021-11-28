من الرياض وجدة وحائل.. تفاصيل عن مسارات رالي #داكار_السعودية 2022

تتميز بالمناظر الطبيعية والألوان المتنوعة الرائعة وستتطلب مهارة عالية في الملاحة

كشف الموقع الرسمي لرالي داكار عن تفاصيل المسار الرسمي لداكار 2022! وذلك عقب المؤتمر الافتراضي للكشف عن مسار رالي #داكار_السعودية 2022.

ووفق الموقع، يتضمن مسار حائل- جدة 8375كم (4258كم من المرحلة الخاصة)، ومسار الرياض- الرياض (مرحلة خاصة- 421كم)، ثم الرياض- الرياض (مرحلة خاصة- 348كم) وهناك سيتنافس المتسابقون شرق الرياض على أقسام صحراوية وعلى كثبان رملية وطويلة وصعبة، توفر كل شيء لخلق بعض الفوارق الزمنية الجادة.

وهناك أيضًا مسار القيصومة- الرياض (مرحلة خاصة- 465كم)؛ حيث يتجه داكار جنوبًا نحو العاصمة في مرحلة تشمل كلًّا من المسارات والكثبان الرملية، بالإضافة إلى مقاطع صخراوية بالقرب من خط النهاية.. أما مسار الأرطاوية- القيصومة؛ فهو (مرحلة خاصة- 368كم)، وعلى الرغم من كونها مرحلة سلسة؛ لكن على السائقين معرفة كيفية إدارة إطاراتهم أثناء القيادة بسبب المسارات الملتوية.

وهناك مسار حائل- الأرطاوية (مرحلة خاصة- 339كم)، وحائل- حائل (مرحلة خاصة- 334كم)؛ حيث سيواجه الملاحون في البداية بعض الصعوبات أثناء استكشاف المناظر الطبيعية الجبلية الرملية في الشمال، وهناك أيضًا مسار جدة- حائل (مرحلة خاصة- 19كم)، وبيشة- جدة (مرحلة خاصة- 163كم)، ومسار وادي الدواسر- بيشة (مرحلة خاصة- 374كم)؛ حيث تتميز هذه المرحلة السريعة بالمناظر الطبيعية والألوان المتنوعة الرائعة، وستتطلب مهارة عالية في الملاحة.